Mark Zuckerberg: accordo Facebook-Murdoch in Australia per il pagamento delle notizie (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo mesi di trattative, Facebook dovrà pagare per lanciare le notizie sulle proprie piattaforme dopo l’accordo con la News Corp Australia di Rupert Murdoch. Inizialmente la misura era stata ampiamente contestata dall’azienda di Mark Zuckerberg, la quale aveva temporaneamente oscurato tutte le notizie nel paese facendo imbestialire il governo. Al momento il valore del contratto, rivela la Bbc, non è stato reso noto. Si tratta del secondo accordo del genere dall’approvazione in Australia di una legge storica mirata a far pagare ai giganti del Tech i contenuti che pubblicano. Il mese scorso, infatti, proprio la News Corp aveva chiuso un accordo simile con Google. Si era raggiunto un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo mesi di trattative,dovrà pagare per lanciare lesulle proprie piattaforme dopo l’con la News Corpdi Rupert. Inizialmente la misura era stata ampiamente contestata dall’azienda di, la quale aveva temporaneamente oscurato tutte lenel paese facendo imbestialire il governo. Al momento il valore del contratto, rivela la Bbc, non è stato reso noto. Si tratta del secondodel genere dall’approvazione indi una legge storica mirata a far pagare ai giganti del Tech i contenuti che pubblicano. Il mese scorso, infatti, proprio la News Corp aveva chiuso unsimile con Google. Si era raggiunto un ...

Advertising

Lucianalowie : RT @Z3r0Rules: Quali sono le differenze tra Mark Zuckerberg e me? Io vi do informazioni private sulle corporations gratuitamente e sono un… - AcciaioMario : RT @Z3r0Rules: Quali sono le differenze tra Mark Zuckerberg e me? Io vi do informazioni private sulle corporations gratuitamente e sono un… - b_1n0 : RT @Z3r0Rules: Quali sono le differenze tra Mark Zuckerberg e me? Io vi do informazioni private sulle corporations gratuitamente e sono un… - Z3r0Rules : RT @Z3r0Rules: Quali sono le differenze tra Mark Zuckerberg e me? Io vi do informazioni private sulle corporations gratuitamente e sono un… - Z3r0Rules : Quali sono le differenze tra Mark Zuckerberg e me? Io vi do informazioni private sulle corporations gratuitamente e… -