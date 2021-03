Marine Le Pen | «Papa Francesco si occupi della Chiesa» | non del populismo

(Di martedì 16 marzo 2021) In risposta all'affermazione che, secondo il settimanale francese L'Obs, il pontefice avrebbe fatto in merito all'ipotesi di una vittoria diLe Pen alle presidenziali del 2022 in Francia L'articolo proviene da Firenze Post.

"Un amico mi ha detto: 'In Francia, avremoLepresidente'. Io non voglio essere sgradevole o dire al vostro Paese quello che deve fare. Ma è preoccupante. Sono preoccupato per la crescita dei populismi. L'antidoto è un movimento ..."Il Papa si occupi di quello che succede nelle chiese": cosìLerisponde alla "preoccupazione" di Papa Francesco rispetto alla crescita dei "populismi", una affermazione che, secondo il settimanale francese L'Obs, il pontefice avrebbe fatto in merito ...Durante la Seconda Guerra Mondiale i carri armati tedeschi Panzer furono superiori agli Sherman americani da ogni punto di vista, armamenti e mobilità: la spuntarono i tank Usa solo grazie all’impress ...Che ciascuno faccia quello che gli compete”. Così in un tweet Marine Le Pen, ritwittando un post del settimanale francese L’Obs, secondo cui Papa Francesco sarebbe preoccupato per il rischio che il ...