Maria De Filippi pronta a lasciare Mediaset alla scadenza del contratto?

(Di martedì 16 marzo 2021) Secondo alcuni rumorsDea giugno, quando scadrà ilche la lega a, sarebbel'azienda di Cologno Monzese.De? Secondo Dagospia 'Queen Mary' sta valutando l'ipotesi di non rinnovare il, ina giugno, e a pesare come un macigno sarebbe anche quanto accaduto di recente con Barbara D'Urso. Secondo i soliti ben informati, i rapporti traDenon sono più idilliaci come una volta, nei giorni scorsi si è saputo che la conduttrice avrebbe imposto una clausola nelper cui ...

Martina Miliddi è una ballerina allieva della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 20. Martina è originaria di Cagliari. Ha iniziato a ballare all'età di 5 anni, con le danze latino americane. La sua insegnante di danza è la sua madrina, e le due hanno un rapporto speciale. Stop agli show di Maria De Filippi per questo giovedì 18 marzo. Non andranno infatti in onda né "Uomini e donne" né "Amici". Ecco perché.