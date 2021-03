Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, quel segreto tra loro: “Una dispettosa” (Di martedì 16 marzo 2021) Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sono legate da un rapporto particolare. Insieme a Tu sì que vales hanno fatto divertire tantissimo proprio grazie alla naturalezza del legame di amicizia che portano avanti da anni. Sabrina Ferilli è stata anche giudice ad Amici, dedicandosi con affetto ai ragazzi ed essendo sempre molto attenta al talento … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 16 marzo 2021)Desono legate da un rapporto particolare. Insieme a Tu sì que vales hanno fatto divertire tantissimo proprio grazie alla naturalezza del legame di amicizia che portano avanti da anni.è stata anche giudice ad Amici, dedicandosi con affetto ai ragazzi ed essendo sempre molto attenta al talento … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

chetempochefa : “Il signor Fabio Fazio ha accettato l’invito!” In attesa della prossima puntata di #CTCF, rivediamo il momento Ch… - ElisaDiGiacomo : L'indiscrezione: Maria De Filippi potrebbe lasciare Mediaset - infoitcultura : Maria De Filippi: la mossa della moglie di Costanzo dopo Live Non è D’Urso - infoitcultura : Maria De Filippi lascia Mediaset? È furiosa dopo il caso Barbara d’Urso - infoitcultura : Maria De Filippi, contratto in scadenza. Candela: “Futuro a rischio” -