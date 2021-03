Marco Bogarelli | morto per Covid | era il “re” dei diritti tv

Advertising

tvdellosport : Marco Bogarelli non ce l’ha fatta. L’ex Presidente di Infront Italy e noto manager del calcio italiano, ha perso la… - Corriere : Marco Bogarelli morto di Covid a 64 anni: era il «re» dei diritti tv - Corriere : Marco Bogarelli morto di Covid a 64 anni: era il «re» dei diritti tv - genovesergio76 : Addio a Marco Bogarelli: il 're dei diritti tv' morto per Covid - monicolombo : RT @Corriere: Re dei diritti tv e «padrone» del calcio: chi era Marco Bogarelli, morto di Covid a 64 ... -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Bogarelli

È morto a Milano nella notte tra lunedì e martedì il manager sportivo. Ricoverato in ospedale da una decina di giorni dopo aver contratto il covid, è scomparso all'età di 64 anni a causa di una polmonite che non gli ha lasciato scampo. Dopo la triste ...Il caso ha voluto che proprio a ridosso dell'assemblea della Lega serie A dove all'ordine del giorno c'è l'assegnazione dei diritti tv,si sia spento nella notte all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da una decina di giorni . Si è spento a 64 anni per le complicazioni del Covid Il Covid e le ...A 64 anni, è morto nella notte a causa del Covid-19 Marco Bogarelli, ex presidente di Infront Italy. Una polmonite è stata fatale 10 giorni dopo il ricovero nell’ospedale di Milano. Il Torino esprime ...È morto a 64 anni Marco Bogarelli, considerato come il re dei diritti televisivi. La nota della Lega Serie A e della LBA.