Marco Bogarelli | morto il ‘re dei diritti tv’ ed ex presidente di Infront Italy | era ricoverato per Covid da una decina di giorni

(Di martedì 16 marzo 2021) È, manager che nel mondo dello sport, e in particolare in quello del calcio, si era guadagnato la fama di ‘re deitv’. Colpito dalunadifa, l’exdiè stato poiin ospedale a Milano con una polmonite che è stata fatale. Aveva 64 anni, lascia la moglie e tre figlie.è stato una delle figure più influenti nel dietro le quinte dello sport italiano, soprattutto nella transizione da calcio tradizionale a calcio moderno, condizionato daitelevisivi. Laureatosi alla Bocconi di Milano, nel 1995 fondò Media Partners, azienda che all’inizio degli anni 2000 venne poi integrata ...

Il caso ha voluto che proprio a ridosso dell'assemblea della Lega serie A dove all'ordine del giorno c'è l'assegnazione dei diritti tv, si sia spento nella notte all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da una decina di giorni. Si è spento a 64 anni per le complicazioni del Covid.