Marco Bogarelli morto di Covid | chi era il re dei diritti tv È stato il padrone del calcio

(Di martedì 16 marzo 2021) In ufficio teneva in bella mostra la gigantografia dell'intervista rilasciata nel 2015 alla Gazzetta, dove dalla prima pagina chiedeva: "Io porto i soldi, chi porta il pallone?". Erano i tempi in cui ...

Il caso ha voluto che proprio a ridosso dell'assemblea della Lega serie A dove all'ordine del giorno c'è l'assegnazione dei diritti tv,si sia spento nella notte all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da una decina di giorni . Si è spento a 64 anni per le complicazioni del Covid Il Covid e le ...L'avvicinamento a Real Madrid - Atalanta, la morte del "re dei diritti tv",, il processo per il caso - tamponi alla Lazio, i prossimi convocati di Mancini per le gare di qualificazione ai Mondiali 2022 dell'Italia e il risultato di gara - 9 della finale di ...È morto nella notte a causa del Covid-19 Marco Bogarelli, ex presidente di Infront Italy. Aveva 64 anni. Il manager sportivo era stato colpito dal virus una decina di giorni fa e poi era stato ricover ...BOGARELLI CORONAVIRUS – Si è spento oggi, all’età di 64 anni, Marco Bogarelli a causa del Coronavirus. Un nuovo lutto nel mondo del calcio, che perde l’uomo che diventò presidente di Infront Italy nel ...