Marchegiani critica Cristiano Ronaldo | “Ha sbagliato le due partite più importanti per la Juve”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 16 marzo 2021) Un martedì da incubo e una domenica da re. La scorsa settimana ha avuto due volti per. L'attaccante portoghese ha vissuto in prima persona la clamorosa eliminazione dellantus contro il Porto, in cui non è stato esente da critiche, come per l'atteggiamento troppo remissivo in occasione del gol qualificazione dei lusitani. Poi il riscatto parziale in campionato contro il Cagliari.caption id="attachment 1107997" align="alignnone" width="3543"(getty images)/caption, NON CI SIAMO!La prestazione deludente in Champions ha stupito anche Luca. L'ex portiere di Torino, Lazio e Chievo Verona ha spiegato a Sky Sport cosa lo ha colpito: "Quando si ha a che fare con un campione così, si va sempre sopra le righe. ...