Marc Marquez vola in Qatar per il vaccino: ora potrebbe correre la prima gara (Di martedì 16 marzo 2021) L'otto volte campione del mondo procede nel percorso di riabilitazione dall'infortunio all'omero. Non esclude la sua partecipazione alla prima gara dell'anno, in programma il 28 ...

