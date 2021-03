Mara Venier ma come ti sei vestita per cucinare? Il marito non smette di ridere (Foto)

(Di martedì 16 marzo 2021) Sul profilo social diun altro video a tradimento di Nicola Carraro (). Illa prende in giro persi èe nondinon sembra per niente permalosa, spiega che sta cucinando la carbonara, così lo prende per la gola ma lui insiste, mostra tutto il suo look e continua a divertirsi. Dopo la puntata di Domenica In la conduttrice ha bisogno di un po’ di energia e decide di saltare la dieta. Nicola apprezza subito l’idea della pasta alla carbonara ma lui è a dieta, è preoccupato di interromperla.ha invece deciso: “No, stasera niente dieta!”. Anzi, ha già aperto lo spumantino che è quasi finito. Ilcontinua a ...

Arisa non ci sta. Dopo aver pianto in diretta tv da( ) e dopo lo sfogo in esclusiva su Oggi di Andrea Di Carlo che l'ha mollata in tronco, è la stessa cantante che torna sulla vicenda. E lo fa senza usare mezzi termini o un fioretto: sono ...A far scatenare la rabbia di Di Carlo è stata l'intervista di Arisa adurante l'ultima puntata di 'Domenica In', quando la cantante ha parlato del suo privato ma senza mai citare il ...Sul profilo social di Mara Venier un altro video a tradimento di Nicola Carraro (foto). Il marito la prende in giro per come si è vestita e non smette di ridere. Mara Venier non sembra per niente perm ...A pochi mesi dalle nozze, previste per il 2 settembre, Arisa è stata lasciata dal suo manager e futuro marito Andrea Di Carlo. Via social è stato proprio l'ormai ex fidanzato a confermare la rottura c ...