Manchester United, buone notizie per Solskjaer: Pogba e Cavani tornano in gruppo in vista del Milan (Di mercoledì 17 marzo 2021) Manca poco a Milan-Manchester United.Inter, Eriksen ci scherza su: “Kjaer mi ha aiutato tanto dal mio arrivo a Milano, è solo nel club sbagliato”All'Old Trafford la franchigia rossonera è riuscita a trovare un gol fondamentale con Simon Kjaer quasi allo scadere dell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Uno ad uno il punteggio finale che lascia dunque tutto aperto in vista dell'imminente ritorno di San Siro. La squadra di Stefano Pioli è però reduce dalla debacle interna in campionato contro il Napoli di Rino Gattuso e pertanto il coach rossonero spera vivamente in un papabile rientro di Zlatan Ibrahimovic in vista del ritorno di Europa League. Nella sponda Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, potrebbe a sua volta riavere a disposizione pedine fondamentali per ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 17 marzo 2021) Manca poco a.Inter, Eriksen ci scherza su: “Kjaer mi ha aiutato tanto dal mio arrivo ao, è solo nel club sbagliato”All'Old Trafford la franchigia rossonera è riuscita a trovare un gol fondamentale con Simon Kjaer quasi allo scadere dell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Uno ad uno il punteggio finale che lascia dunque tutto aperto indell'imminente ritorno di San Siro. La squadra di Stefano Pioli è però reduce dalla debacle interna in campionato contro il Napoli di Rino Gattuso e pertanto il coach rossonero spera vivamente in un papabile rientro di Zlatan Ibrahimovic indel ritorno di Europa League. Nella sponda Red Devils, Ole Gunnar, potrebbe a sua volta riavere a disposizione pedine fondamentali per ...

