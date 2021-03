(Di martedì 16 marzo 2021)è uno degli ottavi di finale in programma questa sera alle 21 all'”Etihad Stadium” di. I ragazzi di Guardiola si sono aggiudicati il match di andata in Germania, vincendo per 2-0 con i gol di Bernardo Silva e Gabriel Jesus. I tedeschi venerdì hanno subito la sesta sconfitta consecutiva per 3-1 contro l’Augusta, a conferma di un periodo di crisi che dura ormai da più di un mese. Il, dopo la dipartita contro i cugini dello United, hanno ottenuto due successi consecutivi contro Southampton e Fulham, consolidando il primato in classifica. Con il campionato che ormai sembra una formalità, Guardiola vorrebbe tornare ad alzare la coppa dalle grandi orecchie a dieci anni dall’ultima volta. Tutto passa però ...

Advertising

Fantacalcio : Champions League, Manchester City-Borussia Monchengladbach: probabili formazioni e dove vederla in TV… - SkySport : Manchester City-Borussia Monchengladbach, le probabili formazioni degli ottavi ? #CityGladbach Fischio d'inizio all… - sportli26181512 : Manchester City-Borussia Monchengladbach, le probabili formazioni degli ottavi: Forte dello 0-2 dell'andata, la squ… - sportli26181512 : Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi: Vincere a Madrid per continuare a stupire e sogn… - CalcioNews24 : Gladbach, Rose: «Possiamo cambiare tutto con il Manchester City» -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) PROBABILI FORMAZIONIMONCHENGLADBACH/ Quote, manca Christoph Kramer REAL MADRID ATALANTA: CHI GIOCHERÀ OGGI? Le probabili formazioni di Real Madrid ...Dopo la vittoria esterna ottenuta 15 giorni fa, la gara di questa sera, sembra poco più di una formalità per ilcontro una squadra letteralmente allo sbando e che aspetta la fine di questa stagione per ripartire con un nuovo tecnico e un nuovo progetto. Un turno di champions che per tanti versi ...L'Atalanta è pronta per un'altra impresa in Champions League: le speranze italiane sono puntate tutte sugli orobici.Commenta per primo Robin Gosens non si nasconde. Intervistato da Kicker, l’esterno dell’Atalanta ha parlato del suo futuro e dell’accostamento a top club come Juventus e Manchester City: ?”Di certo è ...