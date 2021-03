Mamma anche oggi divento avvocato domani

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 16 marzo 2021) Con una circolare alle Corti d’appello la prova scritta per diventare avvocati è stata sospesa. Le prove per ben 26.000 candidati si sarebbero dovute tenere il 13, 14 e 15 aprile e invece la pandemia in corso è riuscita a sospenderle e chissà che non si cambino persino le modalità di svolgimento… Un po’ come è avvenuto per tutti gli esami sostenuti “on-line” in questo anno di distanziamento sociale. La domanda che sorge spontanea però è la seguente. Come fare a comparare la preparazione di unpre-coronavirus che ha dovuto sottoporsi a una triplice prova scritta nazionale (Penale, Civile, atto giudiziario a scelta) dimostrando le sue abilità nello svolgimento di un parere giuridico a cui si affiancava una lunga, estenuante, prova orale, all’abilitazione di unai tempi del coronavirus che, molto probabilmente, verrà valutato solo sulla ...