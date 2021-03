Makarì | qual è l’origine del nome della serie e cosa significa

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 16 marzo 2021) Makari è l’ultima fiction di successoRai, scopriamo da dove ha origine ilè il suoto. Ieri sera ha debuttato su Rai Uno e torna questa sera in prima serata la nuova fiction investigativa Makari. Ambientata in Sicilia come il Commissario Montalbano, anche lache vede protagonista Saverio Lamanna è ispirata a dei racconti, quelli omonimi dello scrittore Gaetano Savatteri. Il titolofiction è tratto dal paese d’origine dell’investigatore nele Lamanna torna dopo essere stato licenziato dal Ministero degli Interni. Desideroso di cambiare vita e ritrovare sé stesso, il protagonista di questatorna nel paesino d’origine, occupando la casa al mare dei genitori nellae è ...