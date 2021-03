Makari | la trama della prossima puntata | la terza Anticipazioni

Leggi su tpi

(Di martedì 16 marzo 2021) Cosa succederà nella(la) di, la serie tv con protagonista Claudio Gioè in onda su Rai 1? Lunedì 22 marzo 2021 vedremo l’episodio tratto dal racconto È solo un gioco. La quiete del borgo trapanese è scossa dall’improvvisa morte di Franco, deceduto in un tragico incidente stradale. Il padre di Saverio è sconvolto, perché Franco era suo nipote e dunque cugino del protagonistaserie. Peccato che Saverio sembri non ricordare nulla di Franco, nonostante il padre tenti di rammentargli che da piccoli erano molto legati. Anche se controvoglia, Lamanna prende parte al funerale del parente. Ed è lì che, parlando con gli amici e i conoscentivittima, comincia a domandarsi se si sia davvero trattato di un incidente. Franco era una promessa del calcio, e ...