Màkari fiction: tutte le anticipazioni della seconda puntata (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo il debutto di ieri 15 marzo, stasera in onda su Rai 1 il secondo appuntamento della nuova fiction della rete con Claudio Gioè L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo il debutto di ieri 15 marzo, stasera in onda su Rai 1 il secondo appuntamentonuovarete con Claudio Gioè L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

fanpage : Ignazio Boschetto de Il Volo ha scritto la sigla della fiction Rai #Makari - GDS_it : #IgnazioBoschetto de #IlVolo scrive la sigla della fiction '#Màkari': 'Raccontiamo la #Sicilia'… - digitalsat_it : RT @ComunicareDigit: @digitalsat_it La fiction Rai «Màkari» in 4K su satellite (Tivùsat) e su DTT (via HBBTV) @tivusat_tv @HbbTV_official h… - AdoptadaBarone : RT @AllMusicItalia: Un brano inedito de @ilvolo è stato scelto come sigla di apertura della nuova fiction Màkari, partita il 15 marzo in pr… - emanuelbutti : Record di ascolti per la fiction #Màkari Castellammare e San Vito protagonisti su Rai 1 -

Ultime Notizie dalla rete : Màkari fiction Màkari, dov'è la location della fiction?/ Piccola insenatura naturale in Sicilia... Le indagini di Lolita Lobosco 2/ Ci sarà una seconda stagione? Parla Luisa Ranieri Pubblicità Màkari, la nuova fiction di Raiuno girata tra San Vito Lo Capo, Trapani e Palermo La fiction Màkari è ...

Principe Filippo lascia l'ospedale/ Come sta dopo l'operazione al cuore? 28 giorni... Màkari, dov'è la location della fiction?/ Piccola insenatura naturale in Sicilia... Ricordiamo che il principe è stato portato in auto all'ospedale privato King Edward VII lo scorso 16 febbraio, dopo ...

MA?KARI | dal 15 marzo 2021 su Rai 1 Zazoom Blog Le indagini di Lolita Lobosco 2/ Ci sarà una seconda stagione? Parla Luisa Ranieri Pubblicità, la nuovadi Raiuno girata tra San Vito Lo Capo, Trapani e Palermo Laè ..., dov'è la location della?/ Piccola insenatura naturale in Sicilia... Ricordiamo che il principe è stato portato in auto all'ospedale privato King Edward VII lo scorso 16 febbraio, dopo ...