Makari | cosa è successo nella prima puntata della serie

Leggi su tpi

(Di martedì 16 marzo 2021)diandata in onda lunedì 15 marzo 2021? Nel primo dei quattro episodi trasmessi inserata su Rai 1 abbiamo conosciuto Saverio Lamanna, brillante giornalista giunto all’apicecarriera che di colpo ha perso tutto. Scappa da Roma e si rifugia in Sicilia,piccola località di Màkari, dove si trova la casa al maresua famiglia, ormai disabitata da anni. È venuto qui per riflettere sui propri errori e, invece, inaugura una nuova vita. Ritrova la schietta e cara amicizia del bizzarro ma impagabile Piccionello e ...