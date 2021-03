Makari | anticipazioni trama e cast della seconda puntata

Leggi su tpi

(Di martedì 16 marzo 2021) Stasera, martedì 16 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi, la nuova serie tv tratta dalle opere di Gaetano Savatteri (Sellerio Editore), per la regia di Michele Soavi e la sceneggiatura di Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini e Attilio Caselli. Protagonista Claudio Gioè. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nellain onda oggi – 16 marzo – dal titolo La regola dello svantaggio, Saverio si sta ambientando sempre di più a Màkari: la sua storia con Suleima (Ester Pantano) va molto bene, anche se lui si mostra un po’ geloso con alcuni colleghidonna, mentre Piccionello (Domenico Centamore) è ormai uno di famiglia. La sua passione per la scrittura, prima sopita, si sta ...