Màkari: anticipazioni terza puntata di lunedì 22 marzo 2021 (Di martedì 16 marzo 2021) Claudio Gioè Gaetano Savatteri ha creato il personaggio di Saverio Lamanna nel 2014 e adesso la Palomar di Carlo Degli Espositi lo porta in tv, nella nuova fiction di Rai 1 Màkari. Quattro prime serate, tratte dai racconti e dai romanzi dello scrittore milanese, porteranno nuovamente il pubblico in Sicilia, ma stavolta nella zona nord occidentale, tra Trapani e Palermo; la regia è affidata a Michele Soavi che ha “cercato di miscelare più generi: oltre al “giallo” si passa dal sentimentale alla commedia, dal mélo al dramma con punte di grottesco creato dalle situazioni dei personaggi che colorano le storie“. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate episodio per episodio. 1×03 E’ solo un gioco: È morto Franco Rizzo, ex promessa del pallone e cugino di Saverio. Un incidente d’auto, una tragedia. Saverio, a dire il vero, quasi non si ricorda di ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 16 marzo 2021) Claudio Gioè Gaetano Savatteri ha creato il personaggio di Saverio Lamanna nel 2014 e adesso la Palomar di Carlo Degli Espositi lo porta in tv, nella nuova fiction di Rai 1. Quattro prime serate, tratte dai racconti e dai romanzi dello scrittore milanese, porteranno nuovamente il pubblico in Sicilia, ma stavolta nella zona nord occidentale, tra Trapani e Palermo; la regia è affidata a Michele Soavi che ha “cercato di miscelare più generi: oltre al “giallo” si passa dal sentimentale alla commedia, dal mélo al dramma con punte di grottesco creato dalle situazioni dei personaggi che colorano le storie“. A seguire tutte le, aggiornate episodio per episodio. 1×03 E’ solo un gioco: È morto Franco Rizzo, ex promessa del pallone e cugino di Saverio. Un incidente d’auto, una tragedia. Saverio, a dire il vero, quasi non si ricorda di ...

