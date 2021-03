Mafia | Lombardo | ‘ho combattuto i boss nel settore eolico e dei termovalorizzatori’

Leggi su ildenaro

(Di martedì 16 marzo 2021) Catania, 16 mar. (Adnkronos) – “Con le mie azioni di contrasto a Cosa nostra ho procurato ingenti danni all’organizzazione criminale in diversi settori, dall’energia eolica ai termovalorizzatori”. E’ iniziata con queste parole l’dienza per a prosecuzione delle dichiarazioni spontanee dell’ex Presidente della Regione siciliana, Raffaele, nel processo d’appello che lo vede imputato, per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio aggravato. Al termine della requisitoria, la Procura generale di Catania, lo scorso 2 febbraio, aveva chiesto la condanna a sette anni e 4 mesi di carcere. Oggi è presente solo una delle due rappresentanti dell’accusa, Agata Santonocito, mentre è assente Sabrina Gambina, che è la Procuratrice di Siracusa ed è applicata al processo di Catania. L'articolo proviene da Ildenaro.it.