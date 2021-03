Mafia | Lombardo | ' ho amministrato miliardi ma non mi sono mai occupato di appalti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 marzo 2021) Catania, 16 mar. (Adnkronos) - "Non mimaidio subper nessun imprenditore. Negli anni di governo, da vicesindaco a Presidente della Regione siciliana, hodecine didi euro. Non c'è mai stata una traccia in questo senso. Molti affari e lavori siconclusi e io non mimai interessato di nulla". Lo ha detto l'ex Governatore siciliano Raffaele, proseguendo le sue dichiarazioni spontanee nel processo d'appello che lo vedo imputato per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio aggravato. E ha aggiunto: "Non credo che ci sia un uomo politico che ha avversato la realizzazione dei centri commerciali come ho fatto io".