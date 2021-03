Mafia | estorsioni a imprese e artisti | 22 arresti a Catania

(Di martedì 16 marzo 2021) commenta La guardia di finanza dista eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 22 persone accusate, a vario titolo, di associazione mafiosa, corruzione, falso in atto ...

... riciclaggio, autoriciclaggio, corruzione elettorale, estorsioni ed intralcio alla giustizia. Per quest'ultime due accuse è contestata anche l'aggravante di avare favorito la mafia. Complessivamente ... Secondo le indagini, vittime delle estorsioni erano imprenditori e artisti. Associazione mafiosa, estorsioni aggravate dal metodo mafioso, corruzione, falso in atto pubblico, trasferimento fraudolento di valori, bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio, corruzione ...