Madonna della Clemenza: l’icona sacra non è stata dipinta da mani di uomo (Di martedì 16 marzo 2021) Con la Traslazione dell’Immagine della Madonna della Clemenza si mostrò a tutti un particolare mistero legato alla Vergine. L’evento avvenne a Roma, precisamente nel quartiere di Trastevere, all’interno della Basilica di Santa Maria in Trastevere, e viene collegato e ricordato ogni anno nella data del 16 marzo. Si tratta di una delle immagini più antiche L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 16 marzo 2021) Con la Traslazione dell’Immaginesi mostrò a tutti un particolare mistero legato alla Vergine. L’evento avvenne a Roma, precisamente nel quartiere di Trastevere, all’internoBasilica di Santa Maria in Trastevere, e viene collegato e ricordato ogni anno nella data del 16 marzo. Si tratta di una delle immagini più antiche L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

WONDERVJENNIE : SE IN SQUARE UP BLACK PULLO JENNIE O JISOO DO UN URLO DELLA MADONNA. - mbuto_1 : RT @flpsq: Sta terza stagione di Lockdown è partita subito con un episodio della madonna, una roba che non vedo l’ora di consigliare ai mie… - saraellex : Appena scoperto che il patrono di Arzachena è la madonna della neve letteralmente la patrona degli imprenditori mil… - ADM_assdemxmi : RT @RollingStoneita: Oggi, nel 1998, Madonna era al No.1 della classifica degli album più venduti in U.K. con 'Ray of Light' #15marzo ht… - cresta_3 : RT @cresta_3: Tutti sono stati benedetti alla nascita da Dio non c è bisogno della benedizione di un prete per lo più se è un prete pedofil… -