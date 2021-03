Macché Covid, il ministro Cingolani parla della vera apocalisse (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA – Oggi tutta l’attenzione e le umane preoccupazioni sono incentrate sulla sicurezza di AstraZeneca, bloccato da numerosi Paesi dopo alcune morti anomale, giunte in seguito alla vaccinazione. Alla fine, facile previsione, tornerà il via libera giustificato dai grandi numeri: milioni e milioni di già vaccinati nel mondo, che al massimo hanno riscontrato lievi sintomi. Ma c’è un’altra notizia oggi che desta grande allarme e preoccupazione. L’ha portata il ministro Roberto Cingolani, che ha la delega per la Trasformazione ecologica. Sentito al Senato, il ministro non si è nascosto dietro alle parole e ha paventato uno scenario ancora più drammatico di quello che stiamo passando con il covid. L’apocalisse è già in atto: “I modelli climatici dimostrano inequivocabilmente come il climate change sia già in corso… l’ulteriore aumento del riscaldamento climatico è oramai inevitabile, anche in scenari ambiziosi di progressiva decarbonizzazione, il cambiamento climatico ha preso una piega irreversibile”. Leggi su dire (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA – Oggi tutta l’attenzione e le umane preoccupazioni sono incentrate sulla sicurezza di AstraZeneca, bloccato da numerosi Paesi dopo alcune morti anomale, giunte in seguito alla vaccinazione. Alla fine, facile previsione, tornerà il via libera giustificato dai grandi numeri: milioni e milioni di già vaccinati nel mondo, che al massimo hanno riscontrato lievi sintomi. Ma c’è un’altra notizia oggi che desta grande allarme e preoccupazione. L’ha portata il ministro Roberto Cingolani, che ha la delega per la Trasformazione ecologica. Sentito al Senato, il ministro non si è nascosto dietro alle parole e ha paventato uno scenario ancora più drammatico di quello che stiamo passando con il covid. L’apocalisse è già in atto: “I modelli climatici dimostrano inequivocabilmente come il climate change sia già in corso… l’ulteriore aumento del riscaldamento climatico è oramai inevitabile, anche in scenari ambiziosi di progressiva decarbonizzazione, il cambiamento climatico ha preso una piega irreversibile”.

