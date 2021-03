"Ma lo sa che il Pd è al governo?". Letta ossessionato da Salvini: Maria Giovanna Maglie lo rimette in riga (Di martedì 16 marzo 2021) Maria Giovanna Maglie ha dedicato un tweet a Enrico Letta, che da quando è diventato segretario del Pd passa molto tempo a criticare Matteo Salvini e la Lega in generale, che pure fa parte dello stesso esecutivo sostenuto dai dem, ovvero quello presieduto da Mario Draghi. “Qualcuno lo informi che il Pd è al governo - ha twittato la Maglie - nato con il compito di farci uscire dalla tragedia del virus cinese; e che lui non è stato appena intronizzato capo dell'opposizione”. Un “promemoria” quantomai puntuale, arrivato poco dopo che Letta si è soffermato a lungo a criticare Salvini durante un incontro a Roma con la stampa estera. “Lo invidio molto - ha dichiarato il nuovo segretario dem - perché ha un'idea su tutto e dice la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021)ha dedicato un tweet a Enrico, che da quando è diventato segretario del Pd passa molto tempo a criticare Matteoe la Lega in generale, che pure fa parte dello stesso esecutivo sostenuto dai dem, ovvero quello presieduto da Mario Draghi. “Qualcuno lo informi che il Pd è al- ha twittato la- nato con il compito di farci uscire dalla tragedia del virus cinese; e che lui non è stato appena intronizzato capo dell'opposizione”. Un “promemoria” quantomai puntuale, arrivato poco dopo chesi è soffermato a lungo a criticaredurante un incontro a Roma con la stampa estera. “Lo invidio molto - ha dichiarato il nuovo segretario dem - perché ha un'idea su tutto e dice la ...

