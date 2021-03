“Ma il pesce in che senso?”. Isola dei famosi, Daniela Martani lascia di stucco Ilary Blasi. Gelo in studio (Di martedì 16 marzo 2021) Secondo i dati Auditel l’Isola dei famosi non è partita alla grande, ma come potrebbe già dalla prima puntata e con una programmazione televisiva competitiva? A parte gli ascoltatori, sui social non si fa che parlare di Ilary e dei concorrenti del programma. Sin dai primi momenti della serata sui social è rimbalzata una gaffe stellare della Blasi, rea di aver pronunciato una frase a doppio senso: “”Questa sera vi faccio entrare dentro la pat***a”. Ilary subito capisce che qualcosa non va e scoppia a ridere. Durante la diretta si collega spesso con l’inviato in Honduras di Mediaset, il “Tritone” Massimiliano Rosolino (ex olimpionico di nuoto azzurro) mostrando la location ai telespettatori. “Voglio mostrarvi il luogo più importante dell’Isola dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Secondo i dati Auditel l’deinon è partita alla grande, ma come potrebbe già dalla prima puntata e con una programmazione televisiva competitiva? A parte gli ascoltatori, sui social non si fa che parlare die dei concorrenti del programma. Sin dai primi momenti della serata sui social è rimbalzata una gaffe stellare della, rea di aver pronunciato una frase a doppio: “”Questa sera vi faccio entrare dentro la pat***a”.subito capisce che qualcosa non va e scoppia a ridere. Durante la diretta si collega spesso con l’inviato in Honduras di Mediaset, il “Tritone” Massimiliano Rosolino (ex olimpionico di nuoto azzurro) mostrando la location ai telespettatori. “Voglio mostrarvi il luogo più importante dell’dei ...

