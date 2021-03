Ma come pretendiamo di parlare di vaccini, se usiamo anche gli hashtag sbagliati? (Di martedì 16 marzo 2021) Monitoraggio hashtag. Ovviamente, nella giornata di ieri, subito dopo la notizia della sospensione del vaccino AstraZeneca da parte di Italia, Francia e Spagna – tra gli altri Paesi dell’Unione Europea – per ulteriori verifiche su sospette reazioni avverse ed eventuali correlazioni con la somministrazione, l’azienda farmaceutica era sulla bocca (e sulle time line di Twitter) di tutti. Ognuno di noi ha sentito l’esigenza di esprimere la propria opinione, anche pubblicamente. Tuttavia, in molti casi, ciò è stato fatto in maniera sbagliata, non soltanto nella sostanza ma proprio nella forma. Nel pomeriggio di ieri, uno degli hashtag più utilizzati su Twitter per fotografare la situazione non era il corretto #AstraZeneca, ma #Astrazenaca, con la terza “a” al posto della “e”. LEGGI anche > La bufala del comunicato ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 16 marzo 2021) Monitoraggio. Ovviamente, nella giornata di ieri, subito dopo la notizia della sospensione del vaccino AstraZeneca da parte di Italia, Francia e Spagna – tra gli altri Paesi dell’Unione Europea – per ulteriori verifiche su sospette reazioni avverse ed eventuali correlazioni con la somministrazione, l’azienda farmaceutica era sulla bocca (e sulle time line di Twitter) di tutti. Ognuno di noi ha sentito l’esigenza di esprimere la propria opinione,pubblicamente. Tuttavia, in molti casi, ciò è stato fatto in maniera sbagliata, non soltanto nella sostanza ma proprio nella forma. Nel pomeriggio di ieri, uno deglipiù utilizzati su Twitter per fotografare la situazione non era il corretto #AstraZeneca, ma #Astrazenaca, con la terza “a” al posto della “e”. LEGGI> La bufala del comunicato ...

Advertising

GiorgiaMidili1 : RT @preponsmilee: io e @mmengonisvoice sappiamo con certezza che ci leggete, quindi vi prego o invitate sabrina come ospite per più serate… - Paola72304431 : @FiloColace @LuminitaPoenaru Personalmente mi piace moltissimo il Can di oggi,non che non amo Divit,ma è giusto com… - preponsmilee : io e @mmengonisvoice sappiamo con certezza che ci leggete, quindi vi prego o invitate sabrina come ospite per più s… - t_vitalie : @marattin Visto che siete al Governo, pretendiamo chiarezza sui numeri perché le scuole nelle zone rosse vanno chiu… - Alessio_Ram : @lasorelladiKarl Questa assurda concezione democratica per cui uno debba essere informato per votare. Come sempre c… -