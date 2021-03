Lungomare | incidente tra auto e scooter Ambulanza trasporta ferito

(Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –, a metà mattinata, sul. Nei pressi dei campi da tennis, laddove la carreggiata si restringe per la presenza di un cantiere stradale per l’allocazione di sottoservizi, unoed un’hanno impattato violentemente. Tanto che è dovuta intervenire unadella Croce Rossa che ha prelevato il centauro. Da quanto si intuisce dalla dinamica, i due mezzi provenivano da direzioni opposte, con l’posizionata nell’area di svolta. Una delle conseguenze ha riguardato il traffico. Complice il cantiere, si è formata una fila difino quasi a piazza della Concordia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

