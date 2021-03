Lunedì webinar contro gli abusi della filiera psichiatrica (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA – A un anno dall’uscita del testo ormai best seller “La Filiera Psichiatrica in Italia – Da Basaglia a Bibbiano e fino al tempo del Coronavirus” di Vincenza Palmieri e mentre altre pubblicazioni sono in libreria, tra cui il nuovo volume “Bambini Prigionieri” (di V. Palmieri e F. Miraglia) ed ulteriori opere già alla stampa, si torna a parlare di Diritti Umani e Filiera Psichiatrica, con un evento unico organizzato dall’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare per continuare a testimoniare e dare voce a chi può ancora parlare. Leggi su dire (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA – A un anno dall’uscita del testo ormai best seller “La Filiera Psichiatrica in Italia – Da Basaglia a Bibbiano e fino al tempo del Coronavirus” di Vincenza Palmieri e mentre altre pubblicazioni sono in libreria, tra cui il nuovo volume “Bambini Prigionieri” (di V. Palmieri e F. Miraglia) ed ulteriori opere già alla stampa, si torna a parlare di Diritti Umani e Filiera Psichiatrica, con un evento unico organizzato dall’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare per continuare a testimoniare e dare voce a chi può ancora parlare.

Ultime Notizie dalla rete : Lunedì webinar Quartieri e Inclusione: in Liguria due nuovi progetti firmati Sport e Salute ... promossi da Sport e Salute in collaborazione con gli organismi sportivi, da lunedì 15 marzo alle ... Sport e Salute organizza due Webinar informativi rivolti alle ASD ed SSD, agli organismi sportivi ...

Officina Giovani: due webinar su ricerca del lavoro e tirocini a cura del Punto Giovani Europa ... non si ferma e, dopo aver implementato i suoi servizi di orientamento online , offre un calendario di webinar focalizzati su lavoro, tirocini, Servizio Civile e opportunità di formazione. Lunedì 29 ...

