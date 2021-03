Luna Rossa perde, poi il rinvio: New Zealand a un punto dall'America's Cup (Di martedì 16 marzo 2021) AGI - New Zealand è a un passo dalla conquista della conquista della 36ma edizione della America's Cup grazie al successo su New Zealand nella nona regata che ha permesso ai kiwi di portarsi sul 6-3. Gara-10 è stata rinviata a mercoledì perché le condizioni di vento insufficiente nel Golfo di Hauraki non hanno permesso di partire. Prova sfortunata degli italiani Nella nona regata ci sono state cinque boe magnifiche di Luna Rossa in una sfida bellissima, veloce, sempre incerta, in cui la differenza l'ha fatta New Zealand, padrona del lato forte del campo di regata. E' finita con i neozelandesi vincenti con un distacco di 30'', dopo aver inseguito a lungo. Rinviata di mezz'ora, gara-9 è partita parte con un buon vento, sui 16 nodi, che prometteva una regata molto veloce. E l'attesa non è stata tradita. Il primo tratto ... Leggi su agi (Di martedì 16 marzo 2021) AGI - New Zealand è a un passoa conquista della conquista della 36ma edizione della's Cup grazie al successo su New Zealand nella nona regata che ha permesso ai kiwi di portarsi sul 6-3. Gara-10 è stata rinviata a mercoledì perché le condizioni di vento insufficiente nel Golfo di Hauraki non hanno permesso di partire. Prova sfortunata degli italiani Nella nona regata ci sono state cinque boe magnifiche diin una sfida bellissima, veloce, sempre incerta, in cui la differenza l'ha fatta New Zealand, padrona del lato forte del campo di regata. E' finita con i neozelandesi vincenti con un distacco di 30'', dopo aver inseguito a lungo. Rinviata di mezz'ora, gara-9 è partita parte con un buon vento, sui 16 nodi, che prometteva una regata molto veloce. E l'attesa non è stata tradita. Il primo tratto ...

