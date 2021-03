Luna Rossa-New Zealand, Ettorre: “Possibilità di rimonta ci sono ancora” (Di martedì 16 marzo 2021) “E’ stata una delle più belle regate a cui abbiamo assistito degli ultimi anni. Si è percepito che le performance di New Zealand sono in alcuni fasi superiori, ma le Possibilità ci sono ancora. Regate così si giocano sui salti di vento, la svolta è stata una scelta tecnica. Ma la Coppa America ci ha insegnato dei grandi ribaltamenti. Tecnicamente Luna Rossa ha dimostrato una capacità di regatare perfetta. Credo che con qualsiasi altro avversario Luna Rossa avrebbe stravinto. Il Defender è davvero forte”. Così Francesco Ettorre, presidente della Fiv, nel commentare la nona regata dell’America’s Cup disputata questa notte tra Luna Rossa e i Defender del team New Zealand. ... Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) “E’ stata una delle più belle regate a cui abbiamo assistito degli ultimi anni. Si è percepito che le performance di Newin alcuni fasi superiori, ma leci. Regate così si giocano sui salti di vento, la svolta è stata una scelta tecnica. Ma la Coppa America ci ha insegnato dei grandi ribaltamenti. Tecnicamenteha dimostrato una capacità di regatare perfetta. Credo che con qualsiasi altro avversarioavrebbe stravinto. Il Defender è davvero forte”. Così Francesco, presidente della Fiv, nel commentare la nona regata dell’America’s Cup disputata questa notte trae i Defender del team New. ...

