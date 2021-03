Luna Rossa, America's Cup quasi finita: cala il vento, crolla Prada. New Zealand a una regata dalla vittoria (Di martedì 16 marzo 2021) Team New Zealand vince e ora ha il match point: basterà una regata ai padroni di casa per vincere l'America's Cup in corso di svolgimento nella baia di Auckland. Luna Rossa lotta, resiste in testa ma paga alla fine la velocità di punta nettamente inferiore. Per il team Prada, insomma, sotto 6-3, c'è la sensazione di una resa ineluttabile. Il crollo del vento, già debole in tutta la serie di regate finali, ha imposto il rinvio della decima e forse decisiva regata, e questo in fondo tiene ancora in vita la speranza degli italiani. Luna Rossa parte bene, difende il vantaggio con le unghie e con i denti, rischia il tutto e per tutto sfiorando la collisione in un paio di manovre al limite. Alla fine della penultima poppa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Team Newvince e ora ha il match point: basterà unaai padroni di casa per vincere l''s Cup in corso di svolgimento nella baia di Auckland.lotta, resiste in testa ma paga alla fine la velocità di punta nettamente inferiore. Per il team, insomma, sotto 6-3, c'è la sensazione di una resa ineluttabile. Il crollo del, già debole in tutta la serie di regate finali, ha imposto il rinvio della decima e forse decisiva, e questo in fondo tiene ancora in vita la speranza degli italiani.parte bene, difende il vantaggio con le unghie e con i denti, rischia il tutto e per tutto sfiorando la collisione in un paio di manovre al limite. Alla fine della penultima poppa ...

