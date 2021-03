L’Ue corre ai ripari: da Pfizer anticipate 10 milioni di dosi entro giugno (Di martedì 16 marzo 2021) Nel mezzo dello stop precauzionale sui vaccini AstraZeneca, la Commissione Europea ha raggiunto un accordo con la casa farmaceutica Pfizer – BioNTech per anticipare la consegna di 10 milioni di dosi di vaccino anti-Covid. La fornitura verrà dunque anticipata dal terzo al secondo trimestre di quest’anno, ossia nel periodo tra marzo-giugno, anziché quello di luglio – settembre. Complessivamente, con questa accelerazione, le dosi totali del vaccino Pfizer che verranno fornite agli Stati Membri nel secondo trimestre saranno oltre 200 milioni. All’Italia, nello specifico, ne spetterebbero circa 26 milioni. Dopo l’accordo, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha commentato: «Questo accordo è un’ottima notizia. Offre agli Stati membri ... Leggi su open.online (Di martedì 16 marzo 2021) Nel mezzo dello stop precauzionale sui vaccini AstraZeneca, la Commissione Europea ha raggiunto un accordo con la casa farmaceutica– BioNTech per anticipare la consegna di 10didi vaccino anti-Covid. La fornitura verrà dunque anticipata dal terzo al secondo trimestre di quest’anno, ossia nel periodo tra marzo-, anziché quello di luglio – settembre. Complessivamente, con questa accelerazione, letotali del vaccinoche verranno fornite agli Stati Membri nel secondo trimestre saranno oltre 200. All’Italia, nello specifico, ne spetterebbero circa 26. Dopo l’accordo, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha commentato: «Questo accordo è un’ottima notizia. Offre agli Stati membri ...

