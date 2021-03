Lucca, somministra metadone alla figlia neonata: indagata la madre (Di martedì 16 marzo 2021) 16 marzo 2021 – Lucca, neonata di 40 giorni in coma trovata positiva al metadone. La bambina è stata portata al pronto soccorso dai suoi genitori lucchesi, mentre era già in arresto respiratorio. Ora la neonata è ricoverata a Pisa e respira in autonomia, e sono in corso gli accertamenti neurologici per stabilire quali danni ha subito la paziente. La procura indaga sulla madre. Lucca neonata in coma per metadone I genitori della neonata l’hanno portata al pronto soccorso giovedì scorso, 11 marzo, intorno alle 23.30. I due hanno riferito di aver trovato la neonata nel lettino che respirava male. La neonata era in arresto respiratorio, in fin di vita. Il personale del pronto soccorso, vista la gravità ... Leggi su urbanpost (Di martedì 16 marzo 2021) 16 marzo 2021 –di 40 giorni in coma trovata positiva al. La bambina è stata portata al pronto soccorso dai suoi genitori lucchesi, mentre era già in arresto respiratorio. Ora laè ricoverata a Pisa e respira in autonomia, e sono in corso gli accertamenti neurologici per stabilire quali danni ha subito la paziente. La procura indaga sullain coma perI genitori dellal’hanno portata al pronto soccorso giovedì scorso, 11 marzo, intorno alle 23.30. I due hanno riferito di aver trovato lanel lettino che respirava male. Laera in arresto respiratorio, in fin di vita. Il personale del pronto soccorso, vista la gravità ...

