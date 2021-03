Luca Argentero e Cristina Marino si preparano alle nozze (Di martedì 16 marzo 2021) Luca Argentero e Cristina Marino, sono una delle coppie più belle, e seguite, del mondo dello spettacolo, genitori di una bellissima bambina, di nome Nina Speranza. La coppia, recentemente, ha annunciato, che nei loro programmi futuri, c’è l’intenzione di convolare a nozze. In una intervista al settimanale Gente, Cristina Marino, ha espresso anche, il desiderio di diventare di nuovo mamma, dopo aver coronato il sogno d’amore con il compagno Argentero. La Marino, nell’intervista ha dichiarato: ” Mi piacerebbe avere tre figli, mi piacciono le famiglie numerose. Presto ci rimetteremo al lavoro.” LEGGI ANCHE–>Belen a C’è posta per te si “spaventa”: Maria si ferma- Cosa è successo I due, avevano progettato di ... Leggi su formatonews (Di martedì 16 marzo 2021), sono una delle coppie più belle, e seguite, del mondo dello spettacolo, genitori di una bellissima bambina, di nome Nina Speranza. La coppia, recentemente, ha annunciato, che nei loro programmi futuri, c’è l’intenzione di convolare a. In una intervista al settimanale Gente,, ha espresso anche, il desiderio di diventare di nuovo mamma, dopo aver coronato il sogno d’amore con il compagno. La, nell’intervista ha dichiarato: ” Mi piacerebbe avere tre figli, mi piacciono le famiglie numerose. Presto ci rimetteremo al lavoro.” LEGGI ANCHE–>Belen a C’è posta per te si “spaventa”: Maria si ferma- Cosa è successo I due, avevano progettato di ...

Advertising

SusyMely1 : RT @reby2020: Copertina di Vero: CY senza DL si dà all'ippica. Luca Argentero e la compagna: luna di miele anticipata in montagna. Uguale u… - reby2020 : Copertina di Vero: CY senza DL si dà all'ippica. Luca Argentero e la compagna: luna di miele anticipata in montagna… - monique_nikka : Il ballo sensuale di Cristina Marino per Luca Argentero - Canzone Segret... - SarettaAsR79 : RT @Since_in_1981: Allora,ricapitolando : Su Twitter gli uomini possono sentirsi fighi ma non troppo sennò arriva Luca Argentero ad appog… - hellhergi : RT @Since_in_1981: Allora,ricapitolando : Su Twitter gli uomini possono sentirsi fighi ma non troppo sennò arriva Luca Argentero ad appog… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero Luca Argentero e Cristina Marino matrimonio Si sente già profumo di fiori d'arancio nell'aria. Entro l'estate Luca Argentero e Cristina Marino saranno marito e moglie. I preparativi per il 'sì' tra i due attori sono già iniziati e a svelarlo è la stessa Cristina in alcune storie - video su Instagram. "Sarà ...

La Lazio, il reality 'Campioni' e la lite tra Bugo e Morgan: chi è Gilles Rocca, il naufrago dell'Isola dei Famosi 2021 Il cinema Una volta chiusa la carriera calcistica, Gilles Rocca ha iniziato subito quella di attore nella fiction ' Carabinieri ', dove ha recitato insieme ad Alessia Marcuzzi e Luca Argentero . E' ...

Luca Argentero e Cristina Marino presto sposi Elle Luca Argentero e Cristina Marino presto sposi Si sente già profumo di fiori d’arancio nell’aria. Entro l’estate Luca Argentero e Cristina Marino saranno marito e moglie. I preparativi per il “sì” tra i due attori sono già iniziati e a svelarlo è ...

Can Yaman, proposta di matrimonio: la risposta di Diletta Leotta delude Colpo di scena nella storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta. Stando a quanto spifferato dall’esperto di gossip Santo Pirotta a Ogni Mattina, il programma di Adriana Volpe in onda su Tv 8, l’att ...

Si sente già profumo di fiori d'arancio nell'aria. Entro l'estatee Cristina Marino saranno marito e moglie. I preparativi per il 'sì' tra i due attori sono già iniziati e a svelarlo è la stessa Cristina in alcune storie - video su Instagram. "Sarà ...Il cinema Una volta chiusa la carriera calcistica, Gilles Rocca ha iniziato subito quella di attore nella fiction ' Carabinieri ', dove ha recitato insieme ad Alessia Marcuzzi e. E' ...Si sente già profumo di fiori d’arancio nell’aria. Entro l’estate Luca Argentero e Cristina Marino saranno marito e moglie. I preparativi per il “sì” tra i due attori sono già iniziati e a svelarlo è ...Colpo di scena nella storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta. Stando a quanto spifferato dall’esperto di gossip Santo Pirotta a Ogni Mattina, il programma di Adriana Volpe in onda su Tv 8, l’att ...