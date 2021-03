L’sms per prenotare al «1240» il «Vaccino AntiCovid Over 80» è un falso (Di martedì 16 marzo 2021) Lunedì 15 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp una segnalazione che chiedeva di verificare l’autenticità di un sms contenente «info e dettagli» su come prenotare il «Vaccino AntiCovid Over 80». Il messaggio oggetto della nostra verifica indica un numero, il 1240, al quale risponderà un «assistente personale» a disposizione 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana. L’sms oggetto della nostra verifica Si tratta di una notizia falsa. L’autenticità della comunicazione è stata smentita dalla Polizia Postale, che in un comunicato pubblicato il 10 marzo sul proprio sito web ha definito l’operazione «una campagna fraudolenta correlata alla somministrazione dei vaccini Covid 19 rivolta, in particolare, a soggetti ultra – ottantenni». La sezione delle forze ... Leggi su facta.news (Di martedì 16 marzo 2021) Lunedì 15 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp una segnalazione che chiedeva di verificare l’autenticità di un sms contenente «info e dettagli» su comeil «80». Il messaggio oggetto della nostra verifica indica un numero, il, al quale risponderà un «assistente personale» a disposizione 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana.oggetto della nostra verifica Si tratta di una notizia falsa. L’autenticità della comunicazione è stata smentita dalla Polizia Postale, che in un comunicato pubblicato il 10 marzo sul proprio sito web ha definito l’operazione «una campagna fraudolenta correlata alla somministrazione dei vaccini Covid 19 rivolta, in particolare, a soggetti ultra – ottantenni». La sezione delle forze ...

Advertising

RaiperilSociale : RT @OxfamItalia: #Covid_19 - 'In Paesi come la #Siria dopo 10 anni guerra un bambino sotto i 5 anni ha una probabilità 20 volte maggiore di… - PaoloPezzati : RT @OxfamItalia: #Covid_19 - 'In Paesi come la #Siria dopo 10 anni guerra un bambino sotto i 5 anni ha una probabilità 20 volte maggiore di… - OxfamItalia : #Covid_19 - 'In Paesi come la #Siria dopo 10 anni guerra un bambino sotto i 5 anni ha una probabilità 20 volte magg… - albertoandsport : @SaferinternetIT @WindTreOfficial Non riesco a ricevere SMS per attivare l’App, la mia sim è inattiva. Come faccio a contattarvi?! - matteip : #sms #sms2go 10 ragioni per le quali utilizzare l'SMS marketing per comunicare con i vostri clienti (1919) -

Ultime Notizie dalla rete : L’sms per 'Fake news' sui vaccini via mail ed sms: arriva l'allerta della Polizia Postale ART News - Agenzia Stampa