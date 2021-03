Lotta, i convocati dell’Italia per il Preolimpico europeo di Budapest: quattordici azzurri in gara per Tokyo (Di martedì 16 marzo 2021) Si terrà a Budapest, in Ungheria, da giovedì 18 a domenica 21 marzo, il Preolimpico su base europea di Lotta, che metterà in palio due posti per i Giochi di Tokyo in ciascuna delle 18 categorie di peso: l’Italia sarà al via con ben 14 atleti. Bisogna arrivare in finale per andare alle Olimpiadi, anche se poi verranno comunque disputati gli atti conclusivi in quanto assegneranno punti validi per il ranking (importante anche per la definizione delle teste di serie nel torneo olimpico). Giovedì 18 toccherà allo stile libero con Simone Piroddu (-57kg), Abdellatif Mansour (-65kg), Simone Iannattoni (-86kg) ed Abraham Conyedo Ruano (-97kg), mentre venerdì 19 sarà la volta della Lotta femminile con Carmen Di Dio (-53kg), Aurora Russo (-57kg), Sara Da Col (-62kg), Dalma Caneva (-68kg) ed Eleni Pjollaj (-76kg), ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) Si terrà a, in Ungheria, da giovedì 18 a domenica 21 marzo, ilsu base europea di, che metterà in palio due posti per i Giochi diin ciascuna delle 18 categorie di peso: l’Italia sarà al via con ben 14 atleti. Bisogna arrivare in finale per andare alle Olimpiadi, anche se poi verranno comunque disputati gli atti conclusivi in quanto assegneranno punti validi per il ranking (importante anche per la definizione delle teste di serie nel torneo olimpico). Giovedì 18 toccherà allo stile libero con Simone Piroddu (-57kg), Abdellatif Mansour (-65kg), Simone Iannattoni (-86kg) ed Abraham Conyedo Ruano (-97kg), mentre venerdì 19 sarà la volta dellafemminile con Carmen Di Dio (-53kg), Aurora Russo (-57kg), Sara Da Col (-62kg), Dalma Caneva (-68kg) ed Eleni Pjollaj (-76kg), ...

