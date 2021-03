Lotito condannato a risarcire Di Canio di 30mila euro (Di martedì 16 marzo 2021) Il Messaggero, riporta oggi la notizia che il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, è stato condannato a risarcire all’ex capitano biancoceleste, Paolo Di Canio, della cifra di 30mila euro per ingiuria. La storia parte nel nel 2011, quando il presidente del club capitolino fu denunciato dall’ex attaccante per ingiurie nei suoi confronti. Dopo dieci anni e diverse peripezie, nelle quali il numero uno biancoceleste era stato assolto perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato, il Tribunale di Terni ha dato ora ragione al centravanti nato a Roma. “Di Canio aveva definito esagerata -scrive il Messaggero- la cifra pagata dalla società per il giocatore Mauro Zarate, 37 milioni di euro. «Lei dice cose totalmente false… pensi a fare il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 marzo 2021) Il Messaggero, riporta oggi la notizia che il Presidente della Lazio, Claudio, è statoall’ex capitano biancoceleste, Paolo Di, della cifra diper ingiuria. La storia parte nel nel 2011, quando il presidente del club capitolino fu denunciato dall’ex attaccante per ingiurie nei suoi confronti. Dopo dieci anni e diverse peripezie, nelle quali il numero uno biancoceleste era stato assolto perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato, il Tribunale di Terni ha dato ora ragione al centravanti nato a Roma. “Diaveva definito esagerata -scrive il Messaggero- la cifra pagata dalla società per il giocatore Mauro Zarate, 37 milioni di. «Lei dice cose totalmente false… pensi a fare il ...

