L' Olanda si prepara a incoronare di nuovo Mark Rutte

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 16 marzo 2021) (di Eleonora Poli, ricercatrice dello IAI) In questi giorni gli olandesi stanno andando alle urne per rinnovare la Camera dei Rappresentanti ed eleggere ungoverno. Il voto, già previsto in calendario, arriva dopo uno scandalo che aveva costretto alle dimissioni il primo ministro dei Paesi Bassi,, leader del partito di maggioranza Vvd e tutto il governo. Dopo un’indagine durata un anno e mezzo era stato infatti dimostrato come, dal 2013 a oggi, il malfunzionamento di un algoritmo avesse sottratto a 26 mila famiglie olandesi alcuni sussidi statali che spettavano loro di diritto. Queste ultime sono state ingiustamente accusate di frode e costrette a ripagare allo Stato somme non dovute. Nonostante le conseguenze sociali e la portata dello scandalo, la questione sembra non aver avuto conseguenze sul consenso per il Vvd o ...