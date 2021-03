Lo United si avvicina | Ibra e Romagnoli recuperati | Calabria sarà convocato? Ma Leao

(Di martedì 16 marzo 2021) "Absentem semper malum", recita il detto latino. Nel calcio non è detto che gli assenti abbiano sempre torto, ma di sicuro hanno un peso. Per il Milan in particolare: Stefano Pioli ha fatto tante ...

Risparmiare Ibra per Fiorentina - Milan e usarlo contro losolo per necessità di risultato, o proporlo dall'inizio contro i Red Devils? A Pioli la scelta. Buone notizie anche da Alessio ...... sull'1 - 1, il direttore sportivo Leonardo siall'allenatore, Mauricio Pochettino, e gli ... Quel trauma fu una delle ragioni che spinsero Di Maria a lasciare il Manchesterper ...Calabria leggermente più avanti di Romagnoli in vista di una possibile convocazione per giovedì. Mandzukic tornerà dopo la sosta per le nazionali. E c'è un dubbio Leao ...Si avvicina Milan-Manchester United, gara di ritorno degli ottavi di Europa League. Nella video news 10 curiosità e statistiche sulla sfida in 90 secondi.