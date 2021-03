Lo stop al vaccino AstraZeneca per me è un’altra dimostrazione di incapacità della politica (Di martedì 16 marzo 2021) Ogni anno in Italia ci sono circa 65mila casi di trombosi, non c’è nessuna evidenza scientifica in merito ad un loro incremento dopo la somministrazione dei vaccini AstraZeneca. Prendiamo il caso dell’Inghilterra, dove la popolazione è stata quasi interamente immunizzata con questo farmaco: i dati dicono che gli episodi di trombosi nel Regno Unito sono perfettamente in linea con le percentuali degli anni precedenti. Lo stop ai vaccini AstraZeneca “in via precauzionale” è solo un’altra dimostrazione dell’incapacità della politica di prendere decisioni. Una politica che rende l’Europa, gli Stati e le autorità schiavi dei social e di un’informazione che usa i social come fonte. Populismo puro. Va bene la cautela, ma qui siamo di fronte a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Ogni anno in Italia ci sono circa 65mila casi di trombosi, non c’è nessuna evidenza scientifica in merito ad un loro incremento dopo la somministrazione dei vaccini. Prendiamo il caso dell’Inghilterra, dove la popolazione è stata quasi interamente immunizzata con questo farmaco: i dati dicono che gli episodi di trombosi nel Regno Unito sono perfettamente in linea con le percentuali degli anni precedenti. Loai vaccini“in via precauzionale” è solodell’di prendere decisioni. Unache rende l’Europa, gli Stati e le autorità schiavi dei social e di un’informazione che usa i social come fonte. Populismo puro. Va bene la cautela, ma qui siamo di fronte a ...

