Lo stop ad Astrazeneca complica il piano vaccinale. Parola all'Ema (Di martedì 16 marzo 2021) Milano - Portogallo, Cipro e Slovenia sono stati gli ultimi Paesi, ieri sera, a decidere per uno stop precauzionale del vaccino Astrazeneca. Si sono aggiunti a una ventina di nazioni che per il ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 16 marzo 2021) Milano - Portogallo, Cipro e Slovenia sono stati gli ultimi Paesi, ieri sera, a decidere per unoprecauzionale del vaccino. Si sono aggiunti a una ventina di nazioni che per il ...

Advertising

TgLa7 : ??#AstraZeneca: ripresi vaccini in #Piemonte, stop soltanto al lotto ABV5811 del quale faceva parte il vaccino sommi… - HuffPostItalia : Vaccini, non la scienza ma i governi hanno deciso lo stop a Astrazeneca - marcodimaio : Lo stop al vaccino #AstraZeneca è precauzionale. Non ci sono rischi per chi ha preso la prima dose. Ma le istituzio… - 48clelia48 : RT @TarroGiulio: Tarro: 'Stop ad AstraZeneca giusto Antipolio Sabin? Mai reazioni così' - - lavocedigenova : Covid, Toti: 'Con lo stop di AIFA all’uso di AstraZeneca si preannuncia una settimana molto turbolenta' -