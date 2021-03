Lo Shakhtar sogna la rimonta sulla Roma Bondar suona la carica | “Niente è perduto”

(Di martedì 16 marzo 2021) Un vero disastro. LoDonetsk è uscito pesantemente ridimensionato dalla sconfitta contro lanell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Gli ucraini hanno incassato un pesantissimo 3-0, che sembra ipotecare il passaggio del turno per i capitolini. Tuttavia i precedenti invitano i giallorossi a non abbassare la guardia, dato che le rimonte sono sempre possibili.caption id="attachment 1106527" align="alignnone" width="3203" Rick Karsdorp,(Getty Images)/captionFIDUCIACome se non bastasse la storia, ci ha pensato Valeriyad avvertire la. Il difensore delloha espresso le sue convinzioni ai canali del club ufficiale ucraino: "La vittoria contro il Desna per 4-0 ci ha dato coraggio e ci fa essere più determinati prima della prossima gara. ...

