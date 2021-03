Lo gnocco fritto emiliano | una golosità irresistibile

(Di martedì 16 marzo 2021) Loè il delizioso stuzzichinocui la presenza fissa alle vecchie feste dell’Unità ha conferito uno status quasi mitologico. SONY DSC Subito dopo Enrico Berlinguer veniva lo. Insomma, non proprio, ma quasi. Sembra un’era geologica fa: come passa il tempo, signora mia… Ma veniamo a noi. Gli gnocchi fritti sono facili da preparare e piacciono a tutti quanti, grandi e piccoli, e non importa la fede politica. Sono deliziosi tocchettini di pasta fritta fatti con un impasto di farina, strutto, acqua, lievito e latte. In origine li friggevano nello strutto, ma la ricetta che trovate qui sotto prevede invece di tuffarli nell’olio di semi a 170 gradi. Si possono servire accompagnati con generose dosi di affettati e un buon bicchiere di vino, preferibilmente …rosso. Gli ...

Advertising

Marco_viscomi : @Valeria23549267 Una specie di gnocco fritto! Che se no poi arrivano gli emiliani e mi ammazzano - Lo_Zio_Frank : @Valeria23549267 @Marco_viscomi Gnocco fritto - utzi_26 : @Marco_viscomi Gnocco fritto? - _Morik92_ : @CaveloX9 @Enzo54847297 @jovinco82 Sono uno gnocco... Fritto ?? Che buoni!!! - giornaledelcibo : RT @giornaledelcibo: Gnocco, crescentina, torta fritta, chisolino, pinzino: partiamo alla scoperta di tutte le varianti del gnocco fritto… -

Ultime Notizie dalla rete : gnocco fritto

NonSoloRiciclo

E se fosse uno grosso? Non possiamo rispondere con certezza a queste domande, sta di fatto che le foto sono davvero favolose. Eccole: Leggi anche Lady Gaga è a Roma per girare Gucci e ...... Moreno il Biondo e Mauro Ferrara, e il cantante mascherato dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Davide Toffolo, ed è bell'e servito 'Bianca luce nera', un mix gustoso come unoe frizzante ...«Ormai il nostro gnocco fritto è una tradizione- racconta Milena Apicella del bar Arcadia di Torrenova - per venire a degustarlo ci raggiungono anche da fuori Modena e la domenica mattina in particola ...