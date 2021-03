Liverpool, Diogo Jota è l’uomo della provvidenza (Di martedì 16 marzo 2021) Serviva un Diogo Jota eccezionale per risollevare il morale del Liverpool. E così è stato nella gara del Molineaux contro la sua ex squadra, il Wolverhampton. Il portoghese, ormai un punto fermo per Jurgen Klopp, ha dato prova di essere l’ago della bilancia, l’uomo della provvidenza delle situazioni difficili. I Reds infatti non viaggiano in acque tranquille, nonostante siano ancora in corsa per un posto in quella Champions in cui sono ancora protagonisti. E’ bastato un goal di Jota per far tornare il sorriso, dopo che i Wolves di Espirito Santo hanno cercato di far male, in una gara storicamente a loro favorevole. Wolverhampton Wanderers – Liverpool 15 marzo 2021 ore 20 Diogo Jota, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 16 marzo 2021) Serviva uneccezionale per risollevare il morale del. E così è stato nella gara del Molineaux contro la sua ex squadra, il Wolverhampton. Il portoghese, ormai un punto fermo per Jurgen Klopp, ha dato prova di essere l’agobilancia,delle situazioni difficili. I Reds infatti non viaggiano in acque tranquille, nonostante siano ancora in corsa per un posto in quella Champions in cui sono ancora protagonisti. E’ bastato un goal diper far tornare il sorriso, dopo che i Wolves di Espirito Santo hanno cercato di far male, in una gara storicamente a loro favorevole. Wolverhampton Wanderers –15 marzo 2021 ore 20, ...

