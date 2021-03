LIVE Tirreno-Adriatico | cronometro in DIRETTA | crono spettacolare di Van Aert! Pogacar conquista il Tridente

(Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.12 Ecco la top ten di tappa: 1 VAN AERT Wout Team Jumbo-Visma 60 50 0:11:06 54.595 2 KÜNG Stefan Groupama – FDJ 25 30 0:06 54.107 3 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 10 18 0:11 53.708 4 POGA?AR Tadej UAE-Team Emirates 13 0:12 53.628 5 THOMAS Benjamin Groupama – FDJ 10 0:16 53.314 6 BETTIOL Alberto EF Education – Nippo 7 0:18 53.158 7 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 4 0:24 52.696 8 ASGREEN Kasper Deceuninck – Quick Step 3 0:26 52.543 9 HEPBURN Michael Team BikeExchange 2 0:27 52.468 10 LUDVIGSSON Tobias Groupama – FDJ 1 0:28 52.392 16.10 Wout Van Aert chiude sul secondo gradino del podio ma si porta a casa unasemplicemente perfetta! 16.09 11’18” per! Quarto posto al traguardo e vittoria finale per lo sloveno! Il vincitore del Tour 2020 ...

Dopo la vittoria di Wurz Schmidt a Lido di Fermo, la Tirreno Adriatico vivrà il suo ultimo atto con ... Orari tv a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 13.30. In streaming ... Ciclismo, Tirreno Adriatico 2021, 7^ tappa DIRETTA LIVE oggi, 16 marzo: orario tv e risultati. Oggi, martedì 16 marzo, alle ore 13 va in scena la 7^ e ultima tappa della Tirreno ... Dalle 15.15 diretta tv anche su Rai Due per il finale di tappa. Previsioni meteo San Benedetto del Tronto – Martedì 16 marzo 2021. Correnti di estrazione artica interessano l'Italia portando clima fre ...