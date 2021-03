LIVE – Monza-Reggiana 1-0 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

(Di martedì 16 marzo 2021) Ladi, match valevole per la ventinovesima giornata di. I padroni di casa, reduci dalla sconfitta contro il Brescia, vogliono rialzare immediatamente la testa per blindare la seconda posizione; gli emiliani, dal canto loro, arrivano da tre sconfitte consecutive ed hanno bisogno di tornare a fare punti. Calcio d’inizio alle ore 19:00 di martedì 16 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali(4-3-1-2): Lamanna; Donati, Scaglia, Pirola, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella, Armellino; D’Errico; Diaw, Mota Carvalho.(4-2-3-1): Venturi; Kirwan, Ajeti, Espeche, Yao; Varone, Del Pinto; ...

Advertising

ReggianaLIVE : Laribi riceve al limite, prova il passaggio per Varone ma si attarda troppo e il Monza recupera il possesso #MONREG - ReggianaLIVE : Spinge Lunetta sulla destra ma inciampa al momento di andare al cross dal fondo #MONREG - TUTTOB1 : LIVE TB - Diretta Goal Serie B: iniziate tutte le gare - PianetaLecce : Qui i LIVE della #SerieB - TuttoRegia : RT @ReggianaLIVE: Dany Mota supera Ajeti sulla destra, entra in mezzo e prova a servire un compagno, la palla viene deviata da Del Pinto ch… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Monza

... classifica/ Che colpo del Lecce al Penzo! Diretta golscore DIRETTA EMPOLI PORDENONE ... In un turno in cui tra le inseguitrici né il, né la Salernitana né il Venezia sono riuscite a vincere, ...Empoli in testa alla classifica di Serie B con 53 punti,e Salernitana seguono appaiate a ... prepariamoci a gustarlo assieme Amici lettori di Calciomagazine ben trovati al nuovodel giorno. ...In attesa di capire quali saranno gli esiti delle partite di Monza, Empoli e Salernitana, il Lecce si gode la vittoria allo stadio Penzo di Venezia. Alle 19.00 sono cominciate tutte le altre gare e ve ...MONZA-REGGIANA 0-0 MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Donati, Scaglia, Pirola, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella, Armellino; D’Errico; Diaw, Mota. All. Brocchi. A disp. Sommariva, Di Gregorio, Anastasio, B ...