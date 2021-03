LIVE – Empoli-Pordenone | Serie B 2020 2021 DIRETTA

(Di martedì 16 marzo 2021) Ladi, match valevole per la ventinovesima giornata di. I padroni di casa, reduci dal successo contro il Vicenza, vogliono infilare unaimportante di risultati positivi per blindare la prima posizione; i friulani, dal canto loro, non vincono da ben sette partite ed hanno una grande voglia di tornare a gioire. Calcio d’inizio alle ore 19:00 di martedì 16 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LAore 19:00 18.45 – Amici di Sportface, benvenuti alla ...

Advertising

VeikkausTV : Futista #VeikkausTV:ssä 17:00 V. Entella - Cremonese 18:00 Cosenza - Vicenza 18:00 Venezia - Lecce 20:00 ChievoVer… - tabellamercatob : Tornei giovanili /1 15^ giornata #primavera1tim Ieri in campo tre squadre #SerieB: vittorie di #Ascoli ed #Empoli… - infoitsport : Vicenza-Empoli live dalle 18: probabili formazioni, dove vederla in tv - tabellamercatob : Ultima gara 9^ ritorno #SerieB Finale #VicenzaEmpoli 0-2 Mancuso e Matos Tabellino e cronaca… - tabellamercatob : Tornei giovanili /1 15^ giornata #primavera1tim Hanno giocato tre squadre #SerieB: vittorie di #Ascoli ed #Empoli… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Empoli

Sportface.it

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta golscore: in campo a Chiavari! FINE PRIMO TEMPO Al ... Che sulla zona play out vanta al momento 6 punti di vantaggio ma che contro la capolistanon è ...(aggiornamento di Alessandro Rinoldi) RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta golscore: in ... una in più della capolista. La difesa però ha incontrato qualche problema in più con 34 reti ...Ricordiamo che guida la classifica di Serie B l’Empoli con 53 punti, a seguire Monza e Salernitana a pari merito con 47. La partita Cittadella – Salernitana, valida per la giornata 29 di Serie B, sarà ...PREPARTITA. Empoli - Pordenone è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie B 2020/2021. La partita è in programma il giorno 16 marzo alle ore 18:00 allo stadio ...