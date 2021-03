LIVE America’s Cup in DIRETTA: vento instabile, ma forte. Partenza rinviata, si farà una sola regata (Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.33 Sinora il vento è stato molto instabile. Raffiche sia da sud-ovest sia da nord. Ma ora quello da sud-ovest sta prendendo il sopravvento… 4.31 Attenzione, viene fissata la Partenza alle 4.45, le 16.45 locali. Se così fosse, allora si potrebbero anche disputare entrambe le regate. 4.29 Ricordiamo che, da regolamento, una regata può iniziare entro e non oltre le ore 18.00 (le 6.00 in Italia). 4.28 Le previsioni meteo per domani sono cambiate completamente rispetto a ieri (che novità…). Ieri erano attesi 4-5 nodi, oggi addirittura 13-14…Non sono attendibili per niente. 4.26 Nuovo rinvio della Partenza. A questo punto la giuria punterà a portare a casa una sola regata ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.33 Sinora ilè stato molto. Raffiche sia da sud-ovest sia da nord. Ma ora quello da sud-ovest sta prendendo il soprav… 4.31 Attenzione, viene fissata laalle 4.45, le 16.45 locali. Se così fosse, allora si potrebbero anche disputare entrambe le regate. 4.29 Ricordiamo che, da regolamento, unapuò iniziare entro e non oltre le ore 18.00 (le 6.00 in Italia). 4.28 Le previsioni meteo per domani sono cambiate completamente rispetto a ieri (che novità…). Ieri erano attesi 4-5 nodi, oggi addirittura 13-14…Non sono attendibili per niente. 4.26 Nuovo rinvio della. A questo punto la giuria punterà a portare a casa una...

Advertising

zazoomblog : LIVE America’s Cup Luna Rossa-New Zealand in DIRETTA: serve la rimonta regate in dubbio per poco vento - #America’… - sportli26181512 : Luna Rossa-Team New Zealand in Coppa America, la diretta LIVE di Gara 9 e Gara 10: Si torna in acqua per la sesta g… - UgoBaroni : RT @zazoomblog: LIVE America’s Cup Luna Rossa-New Zealand in DIRETTA: niente da perdere bisogna provarci! - #America’s #Rossa-New #Zealand… - infoitsport : LIVE America's Cup, Luna Rossa-New Zealand in DIRETTA: niente da perdere, bisogna provarci! - zazoomblog : LIVE America’s Cup Luna Rossa-New Zealand in DIRETTA: niente da perdere bisogna provarci! - #America’s #Rossa-New… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE America’s Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE