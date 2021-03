LIVE America’s Cup in DIRETTA: partenza rinviata alle 4.30, ma il vento sta arrivando (Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.14 Il vento c’è in questa fase, ma è molto instabile. Per questo gli organizzatori vogliono aspettare. 4.13 Intanto Vasco Vascotto continua a parlare animatamente con i ragazzi di Luna Rossa. 4.12 Viene presa anche in considerazione l’ipotesi che ci si possa spostare sul campo di regata D, attiguo a quello C. 4.09 Sapete perché i neozelandesi hanno scelto il campo C? Per diversi motivi. Di solito si verificano più salti di vento, e questo favorisce i Kiwi. Inoltre è il più vicino alla costa, perfetto per i tifosi. Ideale per festeggiare la vittoria dell’America’s Cup…Chissà se Luna Rossa rovinerà la festa…Attenzione a darla per morta. 4.08 Al momento 6-7 nodi sul campo C, ma dalle 17.00 in poi dovrebbe salire a 9-15. L’obiettivo degli ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.14 Ilc’è in questa fase, ma è molto instabile. Per questo gli organizzatori vogliono aspettare. 4.13 Intanto Vasco Vascotto continua a parlare animatamente con i ragazzi di Luna Rossa. 4.12 Viene presa anche in considerazione l’ipotesi che ci si possa spostare sul campo di regata D, attiguo a quello C. 4.09 Sapete perché i neozelandesi hanno scelto il campo C? Per diversi motivi. Di solito si verificano più salti di, e questo favorisce i Kiwi. Inoltre è il più vicino alla costa, perfetto per i tifosi. Ideale per festeggiare la vittoria dell’Cup…Chissà se Luna Rossa rovinerà la festa…Attenzione a darla per morta. 4.08 Al momento 6-7 nodi sul campo C, ma d17.00 in poi dovrebbe salire a 9-15. L’obiettivo degli ...

